اختيار «أبوالسعود السودة» عضوا بالمجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار اختير الدكتور مرسي أبوالسعود السودة عميد كلية الزراعة في جامعة الإسكندرية بالشاطبى الأسبق والاستاذ بقسم علوم وتقنية الألبان بالكلية عضوا بالمجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا اليوم الإثنين. وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أصدر القرار رقم 2588 لسنة 2020 بتشكيل المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا برئاسة رئيس مجلس الوزراء. ونص القرار على أن يشكل المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية

كل من :

وزير الدفاع والإنتاج الحربى.

وزير الكهرباء والطاقة المتجددة.

وزير التعليم العالى والبحث العلمى (مقررا).

وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وزير الزراعة واستصالح الأراضى.

وزيرة التجارة والصناعة.

وزيران لمدة عام قابل للتجديد:

وزيرة التعاون الدولى.

وزير الدولة لإلنتاج الحربى. ومن العلماء المتميزين في مجالات العلوم والتكنولوجيا:

- الدكتور مجدى حبيب يعقوب رئيس مؤسسة مجدى يعقوب للقلب. - الدكتور أمير فؤاد سوريال عطية الأستاذ بكلية الهندسة - جامعة القاهرة. - الدكتور عبدالمجيد محفوظ قاسم أستاذ الجهاز الهضمى والمناظير- بكلية طب القصر العيني. - الدكتور مرسى أبوالسعود السودة- عميد كلية الزراعة جامعة الإسكندرية الأسبق. - الدكتور يحيى زكريا جاد الأستاذ المتفرغ بالمركز القومى للبحوث. - الرئيس التنفيذى لهيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار. ومن الشخصيات العامة: - الدكتور محمود محمد صقر رئيس أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا. - أحمد عمر الألفى رئيس مجلس إدارة شركة صواري. - الدكتور حسين مصطفى موسى خالد رئيس لجنة القطاع الطبى بالمجلس الأعلى للجامعات. ونص القرار على أن تكون مدة العضوية بالمجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد. الوضع في مصر

اصابات 121,575

تعافي 104,875

وفيات 6,920

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