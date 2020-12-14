شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ قنا يشارك ذوى الاحتياجات الخاصة الاحتفال باليوم العالمي للمعاق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شارك اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، ورافقه الدكتور صبرى خالد، وكيل وزارة التربية والتعليم، في احتفالية اليوم العالمى للمعاق التى نظمتها مديرية التربية والتعليم للأطفال من ذوى الإحتياجات الخاصة وذلك بحضور ممثلين عن الاتحاد الأوروبى ومنظمة اليونسيف ومؤسسات المجتمع المدنى.

وقام الداودى بتهنئة الأطفال أثناء مرور الاحتفالية بالطفطف من أمام ديوان عام المحافظة مؤكدا علي ضرورة الاهتمام المستمر بالاطفال ذوي الاحتياجات الخاصةوجذبهم للإندماج داخل المجتمع لانهم جزء لا يتجزأ منه مشيرا الى إن الاحتفال باليوم العالمي للمعاق يهدف إلى تعزيز الوعي المجتمعي لحقوق هذه الفئة ومشاركتهم في المجتمع بصورة كاملة وعلى قدر من المساواةمع الآخرين .

وأضاف ان الاهتمام بتلك الفئة يأتي في إطار المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات الحكومية والأهلية والخاصة في تولي قضاياهم و السعي الجاد إلى حلها وتوفير كافة الخدمات التأهيلية والتدريبية والتعليمية كما أنه فرصة لدفع مزيد من الجهود لتأهيل وتمكين هذه الفئة من كافة حقوقهم وتسليط الضوء على انجازاتهم كأفراد فاعلين في المجتمع وإبراز قدراتهم وتعزيز بيئة الإبداع الفكري والفني والعلمى لديهم.