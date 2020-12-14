شكرا لقرائتكم خبر عن ندوة في «تمريض كفر الشيخ» عن كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقدت كلية تمريض في جامعة كفرالشيخ، اليوم الإثنين، ندوة حول فيروس كورونا تحت عنوان «كوفيد ١٩ وطرق الوقاية» بقاعة السيمنار بالكليةن وحاضر فيها الدكتوررضا بيومى والدكتورهانى حسين من كلية الطب البشري بالجامعة والدكتورصباح زين المدرس بكلية التمريض.

استعرضت الندوة تاريخ ونشأة الفيروس وكيفية تطوره وسبل الوقاية منه، وأهمية الحرص بتجنب الإصابة بالتهابات الجهاز التنفسي وكذلك الاتصال مع الذين يعانون التهابات الجهاز التنفسي وغسل اليدين بالماء والصابون بانتظام وتجنب الاتصال بالحيوانات والأماكن غير النظيفة.