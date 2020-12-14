شكرا لقرائتكم خبر عن تسليم عقود 12 وحدة سكنية للمستحقين في بلطيم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

سلم اللواء ياسر الحفناوى، السكرتير العام المساعد لمحافظة كفرالشيخ عقود 12وحدة من الوحدات السكنية بمدينة بلطيم للمستحقين نيابة عن المحافظ، ضمن مشروع سكن كل المصريين، وهو أحدث المشروعات في المدن الجديدة، الذى جاء بتكليف من الرئيس عبدالفتاح السيسى.



أكد السكرتير العام المساعد، أن سكن كل المصريين مشروع جديد من وزارة الإسكان يهدف إلى تغطية الشريحة ممن تزيد إمكانياتهم عن شروط الإسكان الإجتماعى ولا تصل إلى حد شروط سكن مصر، حيث شهد تسليم عدد من العقود على أصحاب الشقق اليوم الإثنين، بحضور المهندس أحمد إبراهيم منصور، وكيل أول وزارة الإسكان بكفر الشيخ.