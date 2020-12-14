شكرا لقرائتكم خبر عن حملة لرفع الإشغالات في دسوق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار نظمت حملة لرفع الإشغالات بمدينة دسوق، اليوم الإثنين، لإزالة الإعلانات المخالفة استجابة لشكاوى المواطنين لرفع الإشغالات والباعة الجائلين وإشغالات المحلات، وتجاوزات التراخيص للتند والتندات المخالفة بشارع سعد زغلول والشوارع الفرعية والميدان الإبراهيمى وحلقة الأسماك وكورنيش النيل من شارع سعد.

أسفرت الحملة عن 35 محضر إشغال، 288 إشغالات تم رفعها، 40 مضبوطات متنوعة، 58 إعلانات، 15 نقل بطىء، 20 محضر نظافة، وقالت عايدة ماضي، رئيس المدينة، إنه مازالت الحملة مستمره بأوقات مختلفة على مدار اليوم صباحا أو مساءا، لإعادة الانضباط بالشارع وتحقيق الانضباط العام، دعمًا لجهود الدولة في تحقيق الانضباط، من خلال تفعيل لائحة الانضباط والهدوء والاستقرار في الشارع. الوضع في مصر

اصابات 121,575

تعافي 104,875

وفيات 6,920

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