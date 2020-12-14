شكرا لقرائتكم خبر عن بعد انتقادات وصف «معاق».. السكة الحديد تعدل بيانات تذكرة «أصحاب الهمم» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قررت السكة الحديد تعديل بيانات نظام حجز التذاكر بالقطارات التي كانت تصرف لمتحدي الإعاقة، وكتبت في الخانة الوصف «أصحاب الهمم»، بعد الانتقادات التي تعرضت لها نتيجة وصف «معاق».
يذكر أن خانة الوصف في قطارات السكة الحديد يوجد بها أكثر من وصف، أشهرها، «نصف أطفال ومصلحة وشرطة وهيئة قضائية».
-
الوضع في مصر
-
اصابات
121,575
-
تعافي
104,875
-
وفيات
6,920
كانت هذه تفاصيل خبر بعد انتقادات وصف «معاق».. السكة الحديد تعدل بيانات تذكرة «أصحاب الهمم» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.