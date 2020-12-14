شكرا لقرائتكم خبر عن ندوات توعوية وإرشادية للطب البيطري في الأقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نفذت مديرية الطب البيطري بمحافظة الأقصر بإشراف الدكتورة دنيا زاد همام، مدير إدارة الإرشاد بالطب البيطرى، عدد من الندوات التوعوية والإرشادية للمواطنين على مستوى مراكز ومدن المحافظة.

أوضح الدكتور محمد بشار مدير مديرية الطب البيطرى بالأقصر، أن الندوات التي نفذت تضمنت ندوة إرشادية بمدرسة الشغب الابتدائية للدكتور حلمي كامل عن الأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان، وندوة للدكتورة سيدة محمد أحمد بمدينة أرمنت، وندوة للدكتورة هند يوسف بمدرسة البدرى حياتي بأسنا.

جاء ذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر بتوعية المواطنين بسبل التربية الصحيحة للحيوانات مع التعريف بأهم الأمراض التي قد تصيب الحيوانات وطرق الوقاية منها للحفاظ على الثروة الحيوانية والداجنة.