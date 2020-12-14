شكرا لقرائتكم خبر عن مدير «بيطري الأقصر» يناقش مشكلات عمل إدارة أرمنت والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجرى الدكتور محمد بشار، مدير عام مديرية الطب البيطري بالأقصر، جولة تفقدية لإدارة أرمنت البيطرية، لمتابعة سير العمل بالإدارة، واجتمع مع الأطباء والعاملين لمناقشة المشكلات التي تؤثر على سير العمل بالإدارة وسبل تحسين مستوى الخدمة البيطرية المقدمة للمواطن.

كما تفقد مدير الطب البيطري بالأقصر بمرافقة الدكتورة آمال أديب، مدير إدارة الصحة العامة والمجازر والكشف على اللحوم، مجزر القرنة الآلي للقيام بكتابة دراسة تفصيلية عن كيفية استكمال المجزر، وذلك لتخفيف الضغط على مجزري الأقصر وأرمنت وتشجيع عدد أكبر من الجزارين القاطنين بالبر الغربي، داخل نطاق مركز القرنة بذبح حيواناتهم داخل المجزر، حتى يتثنى الكشف عليها وتحديد مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

كما تضمنت الجولة تفقد مجزر الاقصر بالحبيل لمتابعة سير العمل به وتسليم المجزر لشركة التطوير حيث استمع للجزارين المترددين على المجزر لحل جميع ما يواجههم من مشاكل لتحسين الخدمة بالمجزر.

جاء ذلك في ضوء توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الاقصر لمتابعة سير العمل بالمجازر والعمل على تطويرها وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

في سياق متصل، قام مدير الطب البيطرى بعمل زيارة إلى مدير عام البنك الزراعي المصري بمحافظة الأقصر، للنهوض بأعمال التأمين الوقائي واستفادة المواطنين والعملاء من الخدمات التي يقدمها صندوق التأمين على الماشية وتعزيز التعاون بين البنك الزراعي ومديرية الطب البيطرى.

كما قام بشار بالتنسيق مع العميد ايمن الشريف رئيس مجلس مدينة الاقصر بشأن التعاون والجهود المشتركة بين المديرية ومجلس مدينة الاقصر في كل ما يخص تطوير الخدمات المقدمة للمواطن الاقصري.