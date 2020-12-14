شكرا لقرائتكم خبر عن برنامج تدريبي لشباب الباحثين بجامعة بنها عن إجراءت السلامة داخل المعامل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظمت وحدة المعامل والأجهزة العلمية بجامعة بنها، برعاية الدكتور جمال السعيد، رئيس الجامعة، والدكتور ناصر الجيزاوي نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، برنامجا تدريبا عن إجراءات السلامة داخل المعامل لشباب الباحثين بكلية الطب البيطري وكلية الزراعة بمشتهر، وذلك مدار يومي 13 و14 ديسمبر الجاري.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمود مغربي عميد كلية الزراعة، والدكتور محمد غانم عميد كلية الطب البيطري، والدكتور محمد بسيوني المدير التنفيذي لوحدة المعامل والأجهزة العلمية بالجامعة.

واشار «الجيزاوي» إلى أن البرنامج التدريبي يأتي في أطار حرص الجامعة على بناء قدرات شباب الباحثين في المجالات البحثية المختلفة، مشيرا إلى أن البرنامج يستهدف اكساب شباب الباحثين بالجامعة من المعيدين والمدرسين المساعدين العديد من المعارف والمهارات الازمة من أجل التعامل الأمن داخل المعامل البحثية.

وقال الدكتور محمد بسيوني، إن البرنامج يتضمن التعرف على أجراءات السلامة والتعامل الأمن للمواد والكيماويات داخل المعامل، وتقسيم الكيماويات على حسب أنواعها ومدى خطورتها، وأيضا كيفية التعامل الصحيح معها والتعرف على شروط تجهيز المعامل بالطرق الأمنة، وذلك لتفادي المخاطر المختلفة.