شكرا لقرائتكم خبر عن معاينة 8 آلاف متر لإقامة مشروعات إسكان عليها في أسوان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت الوحدة المحلية لمدينة ومركز أسوان، وطبقًا لتوجيهات اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، بتوفير مساحات أراض لإقامة مشروعات إسكان عليها، تمت المعاينة على الطبيعة لاختيار مساحات اراضي املاك الدوله لاقامة عدد من العمارات للاسكان الاجتماعي، حيث تم اختيار قطع اراضي بمساحة 8 آلاف متر مربع تقريبًا في الظهير الخلفي لعمارات الإسكان الاجتماعي، وخلف مجمع المدارس بالصداقة الجديدة وبجوار سويقات مطلع الصداقة من ناحية الجوزيرة.

وجرت المعاينة بإشراف العميد طارق لطفي، رئيس الوحدة المحلية بأسوان، وبالاشتراك مع مديرية الإسكان بالمحافظة وقسم الأملاك بالوحدة ورئيس حي الصداقة الجديدة.