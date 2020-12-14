أمطار ورياح مثيرة للرمال والأتربة.. الأرصاد تكشف خرائط الأمطار حتى الخميس المقبل

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن الظواهر الجوية وأماكن سقوط الأمطار المتوقعة من غد الثلاثاء 15 ديسمبر 2020 إلى الخميس 17 ديسمبر 2020. - الثلاثاء 15 ديسمبر 2020: أمطار متوسطة إلى غزيرة على مناطق من السواحل الشمالية (الإسكندرية - مطروح - السلوم - رشيد - بلطيم). أمطار متوسطة: على مناطق من دمياط - بورسعيد). أمطار خفيفة إلى متوسطة: على مناطق من الوجه البحرى ومدن القناة (كفر الشيخ - البحيرة الدقهلية - الغربية - الشرقية - المنوفية - الاسماعيلية - السويس) . فرص أمطار خفيفة مساء (20 % تقريبا): على مناطق من القاهرة الكبرى . نشاط رياح ورمال مثارة : على مناطق من السواحل الشمالية وسيناء والوجه البحري والقاهرة ومدن القناة وجنوب البلاد مما يؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية - يوم الأربعاء 16 ديسمبر 2020 : أمطار متوسطة إلى غزيرة على مناطق من السواحل الشمالية ( رشيد - بلطيم - دمياط - بورسعيد - العريش - رفح). أمطار متوسطة: على مناطق من السواحل الغربية و الوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء ( الاسكندرية - مطروح كفر الشيخ - البحيرة - الدقهلية - الشرقية - الغربية - المنوفية - الاسماعيلية - السويس - رأس سدر - نخل - كاترين). أمطار متوسطة: على مناطق من القاهرة الكبرى . . أمطار خفيفة : على مناطق من وشمال الصعيد ( الفيوم - بني سويف - المنيا). نشاط رياح: على مناطق من السواحل الشمالية - يوم الخميس 17 ديسمبر 2020: أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من السواحل الشمالية الشرقية ( دمياط - بورسعيد - العريش - رفح). أمطار خفيفة : على بعض المناطق من السواحل الشمالية الغربية (مطروح - الاسكندرية - رشيد - بلطيم). وأكدت هيئة الأرصاد الجوية، ضرورة اتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن سقوط الأمطار، موضحة أنه يتم تحديث التنبؤات يوميا.

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