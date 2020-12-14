بالأسماء.. الهيئة الوطنية تعلن فوز 100مرشح بإعادة المرحلة الثانية لانتخابات النواب

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض، منذ قليل فى بيان صحفى، النتيجة النهائية لجولة الإعادة بالمرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب، والتى تتضمن فوز 100 مرشحا بمقاعد النظام الفردى بهذه الجولة.

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