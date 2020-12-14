شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد تؤكد استمرار موجة الأتربة والرياح.. وطقس القاهرة الأربعاء 19 درجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الدكتور إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، إن موجة الأتربة والرياح ستستمر حتى غداً الثلاثاء وسيصاحبها انخفاض فى درجات الحرارة أيضاً، بحيث تكون القاهرة 20 درجة مئوية.

وأضافت "إيمان شاكر"، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "صالة التحرير"، الذى تقدمه الإعلامية عزة مصطفى، عبر قناة "صدى البلد"، أن التراجع فى درجات حرارة الطقس ستستمر حتى بعد غدٍ، لتكون درجات الحرارة على القاهرة يوم الأربعاء المقبل 19 درجة مئوية.

وكان "تليفزيون الخليج 365"، قد بث تغطية خاصة من إعداد إسراء عبد القادر، وتقديم رغدة بكر، استعرض خلالها أحوال الطقس اليوم، خاصة بالتزامن مع موجة التقلبات الجوية الحالية. وقال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، في تصريحات خاصة لـ"تليفزيون الخليج 365"، إن الطقس اليوم يواصل تقلباته، وعدم استقراره، وسط انخفاض واضح في درجات الحرارة بمعدل 3 درجات على القاهرة والسواحل الشمالية.