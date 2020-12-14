وزيرا العدل والطيران يفتتحان الدورة التدريبية لقضاة المحاكم الاقتصادية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - افتتح المستشار عمر مروان وزير العدل والطيار محمد عنبه وزير الطيران المدنى، اليوم الإثنين، أعمال الدورة التدريبية لقضاة المحاكم الاقتصادية المنعقدة بأكاديمية مصر للطيران للتدريب، تحت عنوان " لوجستيات النقل الجوى".

ويشارك فى الدورة التدريبية عدد من قضاة المحاكم الاقتصادية فى إطار الاختصاص المستحدث للمحاكم الاقتصادية بنظر المنازعات المتعلقة بالنقل الجوى بموجب القانون رقم 146 لسنة 2019.

يأتى ذلك انطلاقًا من رؤية وزارة العدل نحو الارتقاء بالتكوين المهنى للسادة القضاة من خلال التدريب المستمر، والدعم اللوجستى بالمعلومة القانونية، وتأهيلهم عملياً للانخراط فى منظومة القضاء المتخصص وتفعيله.

وتهدف الدورة إلى ترسيخ مفاهيم الدورة المستندية للمناولة، وأعمال النقل والتخزين والشحن المتعلقة بقانون الطيران رقم 28 لسنة 1981 والاتفاقيات والمعاهدات الدولية الحاكمة له والخاصة بنقل الركاب والبضائع والمسئولية الناشئة عنها، تنعقد الدورة على مجموعتين اعتباراً من اليوم الاثنين الموافق 14 ديسمبر حتى يوم الخميس الموافق 17 ديسمبر.



وزيرا العدل والطيران يفتتحان الدورة التدريبية



وزيرا العدل والطيران يفتتحان الدورة التدريبية



وزيرا العدل والطيران يفتتحان الدورة التدريبية