الداخلية تضبط شركة بالجيزة متهربة من 1.4 مليار جنيه ضرائب

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجحت الداخلية في ضبط شركة متهربة من 1.4 مليار جنيه ضرائب ، فى إطار مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التهرب الضريبى ، والعمل على ملاحقة وضبط مرتكبيها. أكدت معلومات وتحريات إدارة مباحث حماية أموال وممتلكات الدولة المستردة بالإدارة العامة لمباحث مكافحة التهرب من الضرائب والرسوم قيام (الممثل القانونى لإحدى شركات الصناعات الورقية – بمحافظة الجيزة) بمزاولة نشاط كبير فى مجال صناعة الورق محققاً أرباح مالية طائلة، دون سداد الضرائب المستحقة للخزانة العامة بالمخالفة للقانون. بإستمكال الفحص وإجراء التحريات وجمع المعلومات .. أمكن حصر نشاطه عن الأعوام من (2016 حتى 2018) .. وتبين من خلال إقراراته المقدمة لمأمورية الضرائب العامة ومأمورية الضرائب عن القيمة المضافة قيامه بإخفاء مبلغ وقدره (1,441,205,222 مليار جنيه) .. عن مأمورية ضرائب القيمة المضافة المختصة بمحاسبته .. تم إخطار الجهات المعنية بنتيجة الفحص، فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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