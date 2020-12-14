الجريدة الرسمية تنشر قرار الهيئة الوطنية للانتخابات بفوز 100 مرشح بالمرحلة الثانية لجولة الإعادة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت الجريدة الرسمية، اليوم الاثنين، قرار الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، نائب رئيس محكمة النقض، والخاص بالنتيجة النهائية لجولة الإعادة بالمرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب، والتى تتضمن فوز 100 مرشحا بمقاعد النظام الفردى بهذه الجولة.
وجاء في القرار بعد الاطلاع على الدستور والقانون تنظيم الحقوق الصادلارة بالقانون رقم 45 لسنة 2014 وتعديلاته، وعلى قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014.
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