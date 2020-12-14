محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):
قالت الدكتورة وجيدة أنور، عضو اللجنة العليا للفيروسات بوزارة التعليم العالي، إن هناك زيادة في حالات الإصابة بفيروس كورونا بمصر مؤخرًا، مشيرة إلى أنه من الملاحظ أن حجم الانتشار أسرع من الموجة الأولى، ولكن الأعراض أقل حدة.
وأشارت "أنور" في اتصال هاتفي ببرنامج "اليوم" المذاع عبر فضائية "dmc"، مساء الاثنين، إلى أنه من المتوقع أن تصل مصر لذروة الموجة الثانية نهاية شهر يناير، لافتة إلى أن نسبة الوفيات ليست مرتفعة.
وأضافت عضو اللجنة العليا للفيروسات بوزارة التعليم العالي، أنه لا يجب التعامل مع عدوى الفيروس بتهاون، حيث يعتقد البعض أنها عبارة عن دور برد خفيف، وهو أمر غير صحيح.
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كانت هذه تفاصيل خبر "مش دور برد".. العليا للفيروسات تحدد موعد وصول مصر لذروة الموجة الثانية من كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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