محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):
اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم الاثنين، مع اللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء أركان حرب إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء خالد مبارك مساعد رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة للمشروعات، والعميد عبدالعزيز الفقي رئيس فرع تصميمات الطرق بإدارة المهندسين العسكريين.
وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الاجتماع تناول متابعة جهود الهيئة الهندسية في عدد من المشروعات القومية على مستوى الجمهورية.
ووجّه الرئيس، بالبدء الفوري في بناء 3300 وحدة سكنية جديدة إضافية في إطار المشروع القومي "سكن لكل المصريين" امتدادًا لسلسلة التجمعات السكنية "أهالينا"، في منطقة محور الفريق عرابي.
كانت هذه تفاصيل خبر السيسي يوجّه بالبدء في بناء 3300 وحدة سكنية جديدة بمشروع "سكن لكل المصريين" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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