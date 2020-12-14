مصرع طفلة صدمها قطار في العياط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان: لقيت طفلة مصرعها، اليوم الاثنين؛ صدمها قطار بمركز العياط، جنوب الجيزة. تلقى العميد محمد عطوية مأمور مركز العياط، إشارة من شرطة النجدة بوقوع حادث بجوار شريط السكة الحديد. التحريات الأولية أفادت بمصرع الطفلة "س.أ." لا تتعد الـ13 من عمرها صدمها قطار في أثناء عبورها شريط السكة الحديد بجوار مستشفى خاص. جرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى العياط المركزي، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة للتصريح بالدفن.

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