ضبط 4 أشخاص استولوا على 33 مليون جنيه من أموال الدعم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان: تمكنت إدارة مباحث التموين من ضبط 4 أشخاص؛ لاتهامهم بالاستيلاء على أكثر من 33 مليون جنيه من أموال الدعم. المتهمون هم صاحب مخبز والمدير المسؤول "شقيقه" وصاحب مخبز "نجل الأول" ورابع جميعهم مقيمين دائرة قسم شرطة المطرية بحوزتهم على 900 بطاقة تموينية، 5 ماكينات صراف خبز وفرد خرطوش. التحريات أكدت تكوينهم تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة أموال الدعم للخبز عن طريق جمع كمية من بطاقات التموين والاستيلاء على 33 مليونا و70 ألف جنيه. بمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة، وحيازتهم للسلاح بقصد الدفاع.

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