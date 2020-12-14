دار الافتاء تعلن الأربعاء أول أيام شهر جمادى الأولى لعام 1442هجريا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استطلعَت دارُ الإفتاءِ المصريةُ هلالَ شهرِ جمادى الأولى لعام 1442 هجريًّا بعد غروب شمس يوم الاثنين التاسعَ والعشرين من شهر ربيع الآخر لعام 1442 هجريًّا، الموافق الرابع عشر من شهر ديسمبر لعام 2020 ميلاديًّا بواسطة اللِّجان الشرعيةِ والعلميةِ المنتشرةِ في أنحاء الجمهورية.
وقد تحقَّقَ لديها شرعًا من نتائج هذه الرؤية البصرية الشرعية الصحيحة عدم ثبوتِ رؤية هلالِ شهر جمادى الأولى لعامِ 1442 هجريًّا بِالعَيْن المجردةِ، وقد وافق ذلك الحساب الفلكي أيضًا.
وعلى ذلك أعلنت دارُ الإفتاءِ المصريةُ أن يومَ الثلاثاء الموافق الخامس عشر من شهر ديسمبر لعام 2020 ميلاديًّا هو المتمم لشهر ربيع الآخر لعام 1442 هجريًّا، وأن يوم الأربعاء الموافق السادس عشر من شهر ديسمبر هو أول أيام شهر جمادى الأولى لعام 1442 هجريًّا.
وبهذه المناسبةِ الكريمةِ تقدمت الدار بالتهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، متمنية له دوام الصحة والعافية، كما تقدمت بالتهنئة للشعب المصري ، ولجميع رؤساءِ الدولِ العربيةِ والإسلاميةِ وملوكِها وأمرائِها وللمسلمين كافةً في كُلِّ مكان، داعية اللهَ سبحانه وتعالى أن يُعيدَ على مصرَ وعليهم جميعًا أمثالَ هذه الأيامِ المباركةِ باليُمنِ والخيرِ والبركات والأمنِ والسلام، وهو نعمَ المولى ونعمَ النصير.
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