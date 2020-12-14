شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الوزارات.. التعليم تطلق منصة إلكترونية لاستقبال شكاوى أولياء الأمور بالرقم القومى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت دواوين الوزارات، اليوم الاثنين، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء والجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد ”الخليج 365” حصاد الوزارات على مدار اليوم. الأرصاد: رياح مثيرة للرمال والأتربة الآن بأغلب الأنحاء وسرعتها 16 عقدة بالقاهرة التعليم تطلق منصة إلكترونية لاستقبال شكاوى أولياء الأمور بالرقم القومى للطالب الحكومة تنفى إلغاء نظام الثانوية العامة للطلاب المصريين في الخارج هالة السعيد: تحقيق 70% من مستهدف 2020 فى مؤشر الفقر وجهود كبيرة للوصول للأفضل الخارجية: اتفاقية التعاون الجمركى العربى خطوة لإنشاء منطقة تجارة عربية حرة وزيرة التخطيط: مصر حققت نتائج إيجابية على المستوى العالمي مصر للطيران تسير غدا 51 رحلة دولية تقل 5200 راكب إلى دول مختلفة 50 ألف جرعة أخرى.. وصول الدفعة الثانية من لقاح كورونا الصينى غدا.. التفاصيل الكرة الأرضية تشهد خلال ساعات كسوفا كليا للشمس يودع 2020 الحكومة تنفى إقرار زيادة جديدة على ضريبة القيمة المضافة على السلع الغذائي رئيس الوزراء يستعرض مع وزيرة التخطيط مؤشرات التنمية المستدامة الإسكان تبدأ غدا تسليم أراضى العاملين بالخارج بالقاهرة الجديدة

كانت هذه تفاصيل خبر حصاد الوزارات.. التعليم تطلق منصة إلكترونية لاستقبال شكاوى أولياء الأمور بالرقم القومى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.