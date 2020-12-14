شكرا لقرائتكم خبر عن تنفيذ 804 أحكام قضائية في أسوان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شنّت مباحث تنفيذ الأحكام بمديرية أمن أسوان، بالتنسيق مع فرع الأمن العام، السبت، حملات لتنفيذ عدد من الأحكام القضائية المختلفة الصادرة، واستهدفت الحملة ضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام والخارجين عن القانون في مراكز وقرى المحافظة.

وأسفرت الحملة عن تنفيذ 804 أحكام قضائية ما بين ضبط متهمين في أحكام جنايات، حيث تم تنفيذ 4 أحكام جنايات وتنفيذ 168 حكم حبس جزئي و26 حكم حبس مستأنف و435 حكم غرامات و171 حكم مخالفات.