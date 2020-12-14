شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مجهودات جهاز حماية المستهلك بالشرقية خلال عام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، مجهودات جهاز حماية المستهلك بالشرقية خلال عام ٢٠٢٠ لتدعيم وحماية حقوق المواطنين ومواجهة الممارسات الإحتكارية بالأسواق، وضبط السلع غير الصالحة للإستهلاك الأدمي، من خلال شن الحملات المستمرة على الأسواق لضبط كافة المخالفات التي قد تضر بحقوق ومصلحة المواطن.

ومن جانبه أوضح الدكتور أيمن حسام الدين، رئيس جهاز حماية المستهلك، أنه تنفيذا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1699 لسنة 2019، بتشكيل اللجنة العليا لضبط الاسواق ومشاركة كافة الأجهزة الرقابية للتأكد من إلتزام التجار والموردين لأحكام القوانين، وقرار المحافظ رقم 8025 لسنة 2020 نفاذاً لقرار رئيس مجلس الوزراء، تم التنسيق مع كلاً فيما يخصه «سكرتير عام المحافظة، مديرية التموين بالشرقية، إدارة الرقابة التموينية، إدارة التجارة الداخلية، مديرية الصحة» إدارة التفتيش الصيدلى – إدارة العلاج الحر – إدارة مراقبة الاغذية «، هيئة سلامة الغذاء، مديرية الطب البيطرى، جهاز شؤون البيئة، مديرية الأمن» مباحث التموين، شرطة المسطحات «، مديرية الزراعة، رؤساء المراكز والمدن ،الرقابة الإدارية بالشرقية .

وأوضح مدير فرع الجهاز بالشرقية، أنه تم تقسيم العمل بمنظومة الشكاوى الواردة إلى الفرع الإقليمى لجهاز حماية المستهلك، والمتمثلة في قسم الفحص ويقوم بتلقى وإستقبال الشكاوى وإدراجها على النظام الإلكترونى للشكاوى ،و قسم التحقيقات والتحريات والمختص بمتابعة إجراءات فحص الشكاوى الواردة حتى إنتهاء إجراءات الحفظ، موضحاً أن إجمالى عدد الشكاوى الواردة إلى الفرع 3441 شكوى متنوعة ما بين «سلع معمرة، متنوعة، سيارات، خدمات»، لافتا إلى أن إجمالى الشكاوى التي تم حفظها 2932 شكوى بعد إتمام إجراءات الفحص، والشكاوى قيد التحقيق 509 شكوى وجارى فحصها وحلها مع الجهات المعنية بنسبة إنجاز تخطت 85.2%.

وقد شن الجهاز عدة حملات لاحكام الرقابة على الاسواق فما يزيد عن 115 حملة، أرتكزت أغلبها على فحص الشكاوى الواردة إلى الجهاز مع الجهات المعنية سالفة الذكر، وبالاخص إدارتى الرقابة التموينية والتجارة الداخلية بمديرية التموين ،ومديرية الصحة، والطب البيطرى ،والرقابة الإدارية، بالإضافة إلى حملات ضبط الأسواق التي أستهدفت مواجهة جائحة كورونا، وعدم الإعلان عن الاسعار، وعدم إصدار فواتير للمستهلكين، وعرض منتجات مجهولة المصدر، والاعلانات المضللة للتجار المشاركين في المبادرات والتخفيضات والاوكازيونات المعلن عنها من قبل مؤسسة الرئاسة ومجلس الوزراء، ووزارة التموين والتجارة الداخلية، ومنها على سبيل المبادرة الرئاسية ما يغلاش عليك

أسفرت تلك الحملات عن حل العديد من الشكاوى الواردة إلى الفرع، بالتنسيق مع الاجهزة الرقابية المعنية وإحالة المخالفين لمجلس إدارة الجهاز لاستصدار قرارات ملزمة ضدهم اوإحالتهم للنيابة العامة، كما تم التحفظ على العديد من المضبوطات ومصادرتها اثناء الحملات التفتيشية مع الجهات الرقابية المعنية، واتخاذ الاجراءات القانونية حيالها في العديد من المجالات التي تتعلق بحماية المستهلك في محافظة الشرقية ،والحفاظ على مقدرات الوطن ومنها «المخابز، الصحة والاغذية، الصيدليات والادوية المجازر ومحلات الجزارة وثلاجات حفظ اللحوم أو الدواجن أو الخضروات»، والمنشآت التجارية والصناعية الغير مرخصة .