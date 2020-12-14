شكرا لقرائتكم خبر عن ندوة عن احتياجات سوق العمل بزراعة كفرالشيخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تحت رعاية الدكتور عبدالرازق دسوقي رئيس جامعة كفرالشيخ والدكتور رضا صالح نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة نظمت كلية الزراعة ندوة علمية تحت عنوان «المهارات المتخصصة واحتياجات سوق العمل لطلاب الهندسة الزراعية» برئاسة الدكتور محمود محمد فواز رئيس الندوة وعميد الكلية والدكتور أيمن عبدالدايم أحمد نائب رئيس الندوة ووكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور حسين محمد سرور مقرر الندوة ورئيس قسم الهندسة الزراعية بالكلية، حيث نفذها قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالكلية بالتعاون مع قسم الهندسة الزراعية بكلية الزراعة اليوم الاثنين الموافق 14/12/2020م بقاعة المؤتمرات بكلية الزراعة.

وهدفت الندوة إلى إلقاء الضوء ومناقشة الوظائف متعددة التخصصات وآليات العمل الأكاديمي والبحثي المحلي والإقليمي والدولي وأهمية وطرق التواصل مع أعضاء الهيئات البحثية ووزارة الزراعة والقطاع الخاص وبناء جسور التعاون مع الخريجين والعاملين في مجال الهندسة الزراعية وذلك في حضور عدد من ممثلي الهيئات البحثية والقطاع الخاص ووزارة الزراعة بالإضافة لأعضاء هيئة التدريس بكلية الزراعة بجامعة كفرالشيخ، كما ناقشت الندوة طلاب تخصص الهندسة الزراعية واستطلعت آراءهم وتوقعاتهم واستعدادهم لسوق العمل وكيفية تقديم الدعم العلمي والفني لذلك.

وتناولت الندوة أيضا الحد الأدني من المهارات الواجب توافرها لطلاب الهندسة الزراعية للاستعداد لسوق العمل وإلقاء الضوء على تكنولوجيا الهندسة الزراعية الحديثة وملامح التكنولوجيا الزراعية وأهمية العلوم المرتبطة بالهندسة الزراعية ومجالات العمل ومستقبل الوظائف المرتبطه بها.

كما تمت مناقشة سوق العمل وخصائصة كعالم ديناميكي ملىء بالتغيرات الجديدة المستمرة والاحتياجات البشرية والفنية المتزايدة والمتجددة، وكيف يمكن لطلابنا الدارسين لتخصص الهندسة الزراعية والتخصصات الأخري أن يكونوا مستعدين للالتحاق بركب التغيير ولتحقيق التأثير المطلوب في ظل هذه البيئة ولتحقيق قدر أكبر من القدرة على النجاح في إيجاد فرص عمل والاستعداد جيدا والمرونة والموائمة للاحتياجات الوظيفية المختلفة، وتعزيز التكامل المعرفي والأدوات والمهارات الخاصة بالهندسة الزراعية وتحقيق التوازن في التفكيرعلي مستوي الطلاب بفهم الأسس والأساليب والأدوات المستخدمة للتميز في مجالات العمل المختلفة وتشجيع التعلم النظري والعملي داخل الحرم الجامعي وخارجه، ومتابعة كل جديد بانتظام مع عقليات سوق العمل.