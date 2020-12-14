شكرا لقرائتكم خبر عن الجريدة الرسمية تنشر قرارًا وزاريًا بشأن شركة الجمهورية للأدوية (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار نشرت الجريدة الرسمية في عددها 50 مكرر (أ)، قرار رقم 2599 لسنة 2020، لرئيس مجلس الوزراء، بنقل ملكية أسهم كل من شركة الجمهورية لتجارة الأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية (وشهرتها: شركة الجمهورية للأدوية)، والشركة المصرية لتجارة الأدوية، من الشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية إلى الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية. للاطلاع على القرار: الوضع في مصر

اصابات 121,575

تعافي 104,875

وفيات 6,920

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