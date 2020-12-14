شكرا لقرائتكم خبر عن حملة موسعة لنظافة مصيف بلطيم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار تابع اليوم العميد هانى محمد عبدالقوى، رئيس مدينة مصيف بلطيم سير العمل بمنظومة النظافة شدد سيادتة على استمرار أعمال النظافة وحملات النظافة المكثفة بجميع شوارع المدينة المختلفة وذلك للقضاء على التراكمات ورفع الرمال والاتربة وقص الأشجار والنخيل وكذا وازالة الحشائش الضارة بالإضافة نظافة الجزيرة الوسطى لمنطقة والامل ومناطق المصيف المختلفة بالإضافة إلى إزالة المتولد اليومى من القمامة والتراكمات أولاً بأول ورفع كفاءة الطرق الرئيسية والفرعية ونظافتها بالمدينة من خلال فرق العمل بجهاز النظافة ومتابعة العمل من نواب رئيس مدينة مصيف بلطيم وذلك للوصول إلى أعلى معدلات النظافة. وأكد باستمرار حملات النظافة والتجميل اليومية على ضرورة السعي دائماً لتقديم الأفضل والأفضل لخدمة المواطنين والارتقاء لرفع مستوي النظافة بالمدينة والظهور بالمظهر اللائق بالمصيف كمدينة سياحية . الوضع في مصر

اصابات 121,575

تعافي 104,875

وفيات 6,920

كانت هذه تفاصيل خبر حملة موسعة لنظافة مصيف بلطيم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.