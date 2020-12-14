شكرا لقرائتكم خبر عن الجريدة الرسمية تنشر 6 قرارات لرئيس مجلس الوزراء.. تعرف عليها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار نشرت الجريدة الرسمية في عددها 49 (مكرر)، 6 قرارات لرئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي. وشمل العدد، قرار رقم 2587 لسنة 2020، بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 1 لسنة 2019 بإنشاء صندوق رعاية المبتكرين.

وقرار رقم 2588 لسنة 2020 بتشكيل المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا برئاسة رئيس مجلس الوزراء.

وقرار رقم 2592 لسنة 2020 باستبدال نصوص المواد من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1062 لسنة 2019.

وقرار رقم 2594 لسنة 2020 باستبدال نص المادة (18) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 156 لسنة 2002 بإنشاء صندوق إعانات الطوارئ للعمال

وقرار رقم 2595 لسنة 2020 بتشكيل مجلس إدارة صندوق إعانات الطوارئ للعمال

وقرار رقم 2596 لسنة 2020 باستبدال نصي المادتين الأولى والسادسة عشرة من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1543 لسنة 2003. الوضع في مصر

اصابات 121,575

تعافي 104,875

وفيات 6,920

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