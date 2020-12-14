شكرا لقرائتكم خبر عن مصادر: وصول الدفعة الثانية من لقاح فيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكدت مصادر مسؤولة بوزارة الصحة، وصول الدفعة الثانية من لقاح فيروس كورونا الصيني«سينوفارم» لمصر غدا الثلاثاء، مشيرة إلى أن الدفعة الثانية تضم أيضا 50 ألف جرعة.

وقالت المصادر لـ«المصري اليوم»، أنه بوصول الدفعة الثانية أصبحت مصر تمتلك 100 ألف جرعة تكفي 50 ألف شخص بحيث يحصل الشخص الواحد على جرعتين بينهم 21 يوم.

وأشارت المصادر إلى أن الوزارة تضع اللمسات الأخيرة على الموقع المخصص لحجز اللقاح عبر الانترنت، على أن يتم الإعلان عنها فور الانتهاء منه للراغبين، وتحدد الوزارة الفئات من بين المتقدمين لحجز اللقاح.

كانت استقبلت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، مساء الخميس الماضي، الدفعة الأولى من لقاح فيروس كورونا المستجد من إنتاج شركة (سينوفارم) الصينية، بمطار القاهرة الدولي، قادمة من دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك بحضور السفير الصيني لدى مصر (لياو لي تشانغ) والسفيرة مريم الكعبي القائم بأعمال السفير الإماراتي لدى مصر.