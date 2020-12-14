شكرا لقرائتكم خبر عن صادر له قرار إزالة.. انهيار عقار يتسبب في تصدع منزلين مجاورين بالمنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

انهار عقار صادر له قرار إزالة، مما تسبب في تصدع منزلين مجاورين في المنيا .

تلقي اللواء محمود خليل، مدير امن المنيا، إخطارا من عمليات النجدة، بانهيار عقار بمنطقة عزبة الخشابة بمدينة المنيا، ملك، وفائي وحيد الدين عثمان، مما تسبب في تصدع منزلين مجاورين، ملك كلا من ورثة محمد احمد سيف ابو طالب، وزكي مكسيموس حنا. دون أضرار بشرية .

تم إخلاء المنزلين المتصدعين، وفصل الكهرباء والمياه، والغاز .

قام المحافظ اللواء أسامة القاضي، بتفقد موقع الانهيار، وقرر توفير وحدات سكنية للأسر المتضررة .