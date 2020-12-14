شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة الجيزة تعلن تشميع 30 منشأة تجارية ومقهى لعدم الالتزام بمواعيد الغلق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شنت محافظة الجيزة بالتعاون مع مديرية أمن الجيزة حملة لتطهير شوارع ناهيا وترعة الزمر ومتفرعاتهم بحى بولاق الدكرور من الباعة الجائلين وكافة أشكال التعديات والإشغالات للمحال والمنشأت التجارية والأكشاك التى كانت تتعدى على حرم الطريق العام وتتسبب فى شكاوى يوميه من المواطنين لما تسببه من الإزعاج وعرقلة سير المارة والسيارات .

من جانبه أكد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة إن الحملات استهدفت تحقيق الانضباط ولإحداث سيولة مرورية ولرفع الإشغالات ومتابعة مدى التزام المحال والمقاهى والمطاعم بالإجراءات الاحترازية ومواعيد الغلق وعدم التعدى على حرم الطريق العام مشيراً أنه تم غلق وتشميع 13 محل ومنشأة مخالفة وازاله الاكشاك المخالفة والتندات وكافة أوجه التعدى على حرم الطريق العام.

وأضاف محافظ الجيزة أن الشوارع كانت تعانى من تواجد الباعة الجائلين والتعدى على الأرصفة مما سبب الكثير من الإزعاج للسكان وصعوبة للمارة خاصة مع أهمية تلك الشوارع كمحاور مرورىة هامة مؤكدا إنه لن يسمح بأى مظهر من مظاهر التعدى على الشارع.

وأوضح أن الحملات التى تم تنظيمها شهدت حضور اللواء طارق مرزوق، مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة ومدير الإدارة العامة لمرور الجيزة ومدير شرطة المرافق وإدارات الإشغالات ورخص محلات والبيئة وصيانة الطرق والمرافق والإعلانات بحى بولاق الدكرور حيث شارك حوالى 16 معده متنوعه الحجم لرفع الإشغالات والمخلفات الناتجه عن أعمال الإزالة.

وقد أكد محافظ الجيزة على رؤساء الأحياء والمراكز بضرورة الاستمرار فى المتابعة الدقيقة على مدار اليوم لتطبيق الضوابط والاشتراطات الصادرة فضلاً عن مواعيد غلق المحال التجارية والمطاعم والمقاهى.

ووجه محافظ الجيزة بضرورة التصدى بكل حسم مع أى مخالفة، مشددًا على اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين لتلك القرارات وعدم التهاون في الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين مع الغلق الإدارى للمحال والمنشآت التي تخالف الاشتراطات والضوابط الموضوعة مشيراً أنه تم تشميع وغلق عدد 17 منشأة متنوعة بأحياء جنوب الجيزة والوراق والعمرانية وبمراكز ومدن اوسيم والحوامدية شملت سايبرنت وصالات جيم ومقاهى لعدم الالتزام بمواعيد الغلق وتقديم الشيشة للمواطنين.