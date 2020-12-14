س وج.. كل ما تريد معرفته عن مونوريل العاصمة الإدارية و6 أكتوبر وموعد تنفيذه

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقدم ”الخليج 365” كل ما تريد معرفته عن خطى مونوريل العاصمة الإدارية و6 أكتوبر ومواصفاتها وموعد انتهاء تنفيذ المشروعين فى شكل سؤال وإجابة خلال التقرير التالى:- ما هو المونوريل؟ المونوريل عبارة قطار مكهرب يسير على خط قضبان حديدى مفرد منفذ على مسار علوى معزول تماما عن سطح الأرض والتقاطعات المرورية. كيف يعمل المونوريل؟ المونوريل يعمل بالكهرباء مثل مترو الأنفاق بسرعة تصميمية تصل إلى ١٢٠ كم/ س. حجم مشروعات المونوريل التى تنفذها الدولة حاليا؟ الدولة تنفذ حاليا مشروعين مونوريل الأول يمتد من العاصمة الإدارية حتى محطة الاستاد بمدينة نصر بطول 54 كم، الثانى يمتد من 6 أكتوبر حتى شارع وادى النيل بالمهندسين بطول 42 كم. الشركات المنفذة لأول مونوريل فى مصر؟ الحكومة تعاقدت مع شركة بومباردييه العالمية المتحالفة مع شركتى المقاولون العرب واوراسكوم للانشاءات لتنفيذ المشروعين. كم تبلغ تكلفة المشروعين؟ تكلفة المشروعين تصل إلى 2.5 مليار يورو يتم تمويل توفيرهم عبر قرض دولى ميسر مقدم من بنك الصادرات الكندى. الجهة المشرفة على تنفيذ المونوريل؟ وزارة النقل ممثلة في الهيئة القومية للأنفاق الإشراف على تنفيذ المشروعين. موعد انتهاء تنفيذ المشروعين؟ سيتم الانتهاء من تنفيذ خطى المونوريل خلال 3 سنوات. الجهة التى ستتولى إدارة وتشغيل أول مونوريل بعد تنفيذه؟ التحالف المنفذ للمشروعين سيكون مسئولا عن تشغيلهما لمدة 30 عاما بنظام حق الانتفاع.

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