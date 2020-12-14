شكرا لقرائتكم خبر عن "أهل مصر للتنمية" و"سكي مصر" ينظمان يوما ترفيهيا لمصابي الحروق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بالتعاون بين مؤسسة أهل مصر للتنمية و سكي مصر، نظمت مؤسسة أهل مصر للتنمية يوما ترفيهيا لعدد من مصابي الحروق بالقطب الشمالي المصري "سكي مصر" بمول مصر بمدينة السادس من أكتوبر، حيث تم دعوة عدد من مصابي الحروق لقضاء يوم هناك والاستمتاع بكافة الأنشطة الترفيهية بها، وقضاء يوم ممتع وتجربة فريدة من نوعها، حققت للأطفال المتعة والسعادة وجعلتهم يعيشون واقع لم يشاهدونه من قبل الا عبر شاشات التليفزيون.

وتأتى هذه الخطوة ضمن جهود مؤسسة أهل مصر في برنامج التأهيل النفسي والاجتماعي لدمج ضحايا حوادث الحروق في المجتمع، تأكيدا على هدف مؤسسة أهل مصر للتنمية بأن ضحايا الحروق في حاجة إلى رعاية اجتماعية ونفسية إلى جانب الرعاية الصحية، للتغلب على حالة اليأس وما يتعرضون له من نبذ مجتمعي بسبب التنمر، إلى جانب السعي لحصولهم على قدر كاف من الطاقة الإيجابية التي تضمن وجودهم في المجتمع بشكل طبيعي.

وتم الاتفاق بين مؤسسة أهل مصر للتنمية و" سكي مصر" لتكرار مثل هذه التجربة ودراسة إمكانية أن التعاون بشكل دوري لإتاحة الفرصة لمزيد من الأطفال من مصابي الحروق لعيش تجربة ترفيه ومتعة مختلفة، وذلك بعد أن عبر الأطفال المشاركون في اليوم عن سعادتهم، وقال الطفل يوسف في نهاية اليوم وبسؤاله عن انطباعه: "ده أسعد يوم في حياتي".