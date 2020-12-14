شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد تصدر إنذارا بحريا وتحذر من اضطراب الملاحة بالبحر المتوسط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية إنذارا بحريا خاص بالبحر الأبيض المتوسط حتى الأربعاء المقبل.

وكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه من المتوقع أن تنشط الرياح الشمالية الغربية على البحر المتوسط مما تؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية وانخفاض الرؤية الأفقية هناك، كما تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة مما يؤدى إلى سقوط الأمطار.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الثلاثاء، انخفاض أخر فى درجات الحرارة، حيث يسود طقس معتدل على القاهرة والوجه البحرى والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة، وطقس معتدل على السواحل الشمالية الغربية مائل للدفء على السواحل الشرقية والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة، وطقس دافئ على جنوب سيناء والرياح معتدلة تنشط أحيانا وتؤدى لاضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس.

كما تتوقع هيئة الأرصاد، أن يسود طقس مائل للدفء على شمال الصعيد، والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة، دافئ على جنوب الصعيد والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة.