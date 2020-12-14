شكرا لقرائتكم خبر عن تكليف الدكتور مصطفى صلاح الدين برئاسة معهد بحوث أمراض العيون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى بتكليف الدكتور مصطفى صلاح الدين للقيام بأعمال رئيس معهد بحوض أمراض العيون لمدة عام أو لحين الانتهاء من إجراءات تعيين مدير جديد للمعهد أيهما أقرب وفقا للقرار الوزارى رقم 189 بتاريخ 9 ديسمبر 2020.

كان الدكتور مصطفى صلاح الدين يشغل منصب نائب رئيس المعهد للشئون العلمية والبحث ،وحصل على بكارلوريوس الطب والجراحة عام 1988 من جامعة القاهرة بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف وحصل على الماجستير والدكتوراة من نفس الجامعة وشغل مناصب وظيفية فى مستشفيات جامعة القاهرة من عام 1989 حتى عام 1990 وعين باحث بمعهد بحوث أمراض العيون من عام 1990 حتى 1993، وشغل منصب رئيس وحدة تصحيح الأبصار اعتبارا من عام 2016 وصدر قرار رقم 7 بتاريخ 2019 ليتولى اعمال نائب رئيس معهد بحوث الإبصار للشئون العلمية والبحثية.

والدكتور مصطفى عضوا فى الجمعية المصرية الرمدية والجمعية المصرية للمياة البيضاء والقرنية والجمعية المصرية لزراعة العدسات وعضوية الجمعية المصرية للمياة الزرقاء، كما شارك فى العديد من الأبحاث الخاصة بالابصار بالأضافة للمشاركة المتميزة فى المؤتمرات العلمية داخل مصر وفى الولايات المتحدة الامريكية وتونس و الامارات العربية وسويسرا والمانيا.