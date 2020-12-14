شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز حماية المستهلك يضبط أدوية غير مسجلة بوزارة الصحة ولحوم فاسدة بالأسواق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صرح الدكتور على المصلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية أن جهاز حماية المستهلك خلال الفترة الماضية شن حملات مكبرة بعدد كبير من المحافظات استهدفت التجار المخالفين والمصانع غير المرخصة والمحال التجارية خاصة فى فترة البلاك فريداى.

كما استهدفت المنشأت الطبية والصيدليات والمعامل ومخازن الأدوية التى تعمل بدون ترخيص بالتنسيق مع ادارة التفتيش الصيدلى والعلاج الحر بوزارة الصحة، لافتا إلى أن الهدف من الحملات ضبط الأسواق ومكافحة الغلاء والتأكد من توافر الاحتياجات اليومية للمواطنين من السلع والخدمات.

وأشاد الوزير بمجهودات جهاز حماية المستهلك فى ظل القيادة الجديدة للجهاز برئاسة أيمن حسام الدين، مساعد وزير التموين لقطاع التجارة الداخلية والقائم بأعمال رئيس الجهاز لافتا الى أن حملات الجهاز أسفرت عن ضبط عدد500663 قرص و2395 أمبولات و8234 زجاجة أدوية مختلفة الأنواع و1026 أنبوب كريم و 46013 علبة أدوية غير مسجلة بوزارة الصحة ومحظور تداولها و66 علبة أدوية مخالفة للتسعير الجبرى و313 علبة أدوية محظور تداولها خارج وزارة الصحة والسكان ،كما تم ضبط عدد ١٠٧٩٧ علبة أدوية مدرجة جدول أول صحة نفسية وعصبية ومدرجة جدول 3 مخدرات، وضبط 821939 قطعة مستحضرات تجميل فى مخازن غير مرخصة وتم غلق المنشأت المخالفة طبقا للقانون.

وضبط 342 كجم لحوم غير صالحة للأستخدام بعدد من الهايبر ماركت الشهيرة و300 طن ملح فاسد وغير صالح للاستخدام الآدمي و16 طن سماد مدعم وغير مصرح بتداوله خارج الجمعيات الزراعية، كما تم تحرير 122 محضر للمخالفين والتحفظ علي المضبوطات بمحافظات كفر الشيخ وأسيوط وبنى سويف والفيوم والسويس وتم إحالة هذه المحاضر للنيابة العامة لأتخاذ شؤنها.

وقال حسام الدين إن الجهاز يستهدف دعم الاقتصاد الوطنى وتشجيع التجار على الالتزام بصون وحماية حقوق المستهلك وإنفاذ القانون ويهيب بالمواطنين الإبلاغ عن أيه شكاوى أو مخالفات عن طريق طرق التواصل بالجهاز وهي الخط الساخن 19588 من أى تليفون أرضى أو عن طريق خدمة الواتس اب 01281661880 أو عن طريق الصفحة الرسمية لجهاز حماية المستهلك علي موقع التواصل الأجتماعي Facebook، الموقع الإلكترونى للجهاز www.cpa.gov.eg أوالتطبيق الإلكترونى على الهواتف الذكية جهاز حماية المستهلك.