شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الكهرباء: نقلنا للجانب السودانى 324 مليون كيلو وات ضمن خطة الربط حتى الآن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أنه تم نقل 324 مليون كيلو وات للجانب السوداني من خلال خط الربط الكهربائى بين البلدين حتى ديسمبر 2020.

وأضاف شاكر خلال موتمر الأهرام للطاقة، أنه تم توقيع عقود تركيب أجهزة المعوضات لرفع قدرة خط الربط مع السودان من 70 ميجا وات لـ 300 ميجا وات، موكداً أن مدة تنفيذ هذا المشروع تستغرق 18 شهرا.

وأضاف شاكر، أنه تم إطلاق التيار رسميا فى المرحلة الأولى من خط الربط مع السودان بقدرة 70 ميجا وات من إجمالى قدرة المشروع الذى يبلغ 300 ميجا وات، بعد الانتهاء من المناورات النهائية الخاصة بإطلاق التيار الكهربائى، ونجاح تجارب التشغيل للتأكد من سلامة الخط قبل إطلاق التيار الكهربائى رسمياً.

وأضاف شاكر، أنه تم معالجة جميع المشاكل الفنية لدى الجانبين المصرى والسودانى، أثناء تجارب التشغيل التى بدأت منذ فترة، لافتا إلى أنه جارى العمل على إطلاق التيار الكهربائى بالخط بباقى المراحل بشكل تدريجى.

والجدير بالذكر أن الشركة المصرية لنقل الكهرباء انتهت من إنشاء الخطوط الهوائية للمشروع بالكامل فى وقت قياسى، وشهد المشروع زيارات متبادلة بين البلدين لسرعة الانتهاء من تركيب المهمات بالخط السودانى لبدء تشغيل المشروع، وبلغت التكلفة الاستثمارية للتوسعات حوالى 32 مليون 550 ألف جنيه.