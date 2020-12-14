شكرا لقرائتكم خبر عن هرى السوشيال ميديا بدعوات غلق المدارس أسلوب ضغط على التعليم.. اعرف رد الوزير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لا يمر يوما واحد، إلا وتعرضت وزارة التربية والتعليم، والمدارس والعملية التعليمية بأسرها، لمجموعة كبيرة من الشائعات، سواء تلك الشائعات التي تتعلق بإلغاء المدارس، أو أخرى خاصة بنظام التعليم، والامتحانات، حيث تحولت العديد من صفحات مواقع التواصل الاجتماعى، إلى بث ونشر شائعات وأخبار من مصادر مجهولة، ليتم تداولها بعد ذلك على مستوى ونطاق واسع.

وزير التربية والتعليم، لا يترك مجالا لانتشار هذه الشائعات بشكل أكبر، حيث يقوم بالرد، إما من خلال وسائل التواصل الاجتماعى، أو من خلال المداخلات الهاتفية في البرامج، وأيضا من خلال بيانات وزارة التربية والتعليم، ففي الساعات الأخيرة، تحولت بعض الشائعات إلى "هرى"، عام تضمن أخبار غير صحيحة عن غلق المدارس.

نفى الدكتور طارق شوقى اغلاق أي مدارس في المحافظات، مشددا على أن الوزارة إذا علمت بغلق أي مدرسة سيتم التحقيق معها، وأضاف، أن قرار إغلاق المدارس "قرار دولة"، متابعا فى رسالته للطلاب وأولياء أمورهم، قائلا: "إحنا الخسرانيين لو قعدنا فى البيت.. ولا يمكن أن نغلق المدارس ونترك الكافيهات"، فالوزارة لن تلجأ إلى الأبحاث كوسيلة للتقييم، ومن يأمل فى الضغط من أجل إغلاق المدارس لن يكلل هذا بالنجاح.

رد شوقى على الشائعات متعلقة بالخلل في نظام التابلت قائلا: "حدوث أى مشكلة لا يستدعي أى توتر لأن اكتشاف المشكلات هو هدف الامتحان التدريبي، ولا يوجد درجات ولا داعي للخوف لأنه ليس امتحان بالمعنى السائد وانما "تدريب فقط" ولذلك سمحنا بدخول الامتحان من أى مكان (المدرسة أو المنزل) وكذلك في أى وقت من 9 صباحا إلى 9 مساء

أكد شوقى أن الوزارة سوف تعقد امتحان تدريبي للصف الثالث الثانوى بعد إجازة منتصف العام لتدريب الطلاب على أسئلة امتحانات الثانوية العامة وأيضا اختبار الشبكات ومنصة الامتحان، وأن الامتحانات، ستكون إلكترونية لجميع الطلاب النظاميين والخدمات والمنازل، وفقًا لمجموع نظام الثانوية العامة القديم (سنة واحدة)، والبالغ 410 درجات، وليس وفق المجموع التراكمى المقر بتعديلات قانون التعليم وقواعد امتحانات الثانوية العامة.