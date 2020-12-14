شكرا لقرائتكم خبر عن هل الزوجة العاملة مُلزمة بدفع نصف راتبها لزوجها؟ .. الإفتاء تُجيب "فيديو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجرت دار الإفتاء المصرية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، بثا مباشرًا للإجابة على أسئلة المتابعين، التى جاء من بينها سؤال نصه: "هل هناك فتوى تلزم الزوجة العاملة بدفع نصف راتبها فى المنزل، علما بأن الزوج قادر على العمل بعد الظهر ومدخن ويجلس على القهوة، ويقول إنه غير مستفيد من عملى شىء؟".

وأجاب عن السؤال خلال البث المباشر، الدكتور مجدى عاشور المستشار العلمى لمفتى الجمهورية: قائلا: الأصل فى هذا الأمر أن النفقة على الزوج، من غذاء وكساء ودواء وسكن جميعها أمور على الزوج، ولا توجد فتوى تلزم دفع الزوجة العاملة نصف راتبها لزوجها، لكن إذا اتفق الزوج والزوجة على ذلك عليهم الالتزام بذلك، لأن المسلمين على شروطهم.

وأضاف عاشور: لا يوجد بالشرع ما يُلزم الزوجة حال عملها بدفع نصف راتبها لزوجها، ولا يوجد فتاوى أو بالفقه ما يلزمها بذلك، لكن الأمور بالمنازل لا تسير كذلك، بل إن عنوان استقرار البيوت هو "ولا تنسوا الفضل بينكم"ـ فالزوج إذا عامل الزوجة بالعدل لن يستمر البيت، وإذا تعامل بالفضل استقرت أمورهم، فإذا لم يكن لدى الزوج أموال ولا يستطيع الصرف على المنزل وليس لديه مصدر رزق، فلا يوجد مشكلة إذا صرفت الزوجة.

وتابع: "ليس واجبا أن تصرف الزوجة، لكن إذا سارت البيوت على الوجوب لن يقام بيت، لذا لا تنسوا الفضل بينكم، لاستقرار الحياة بالبيوت".