شكرا لقرائتكم خبر عن الدكتور أحمد السبكى يكشف خطوات التسجيل بمنظومة التأمين الصحى الشامل.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الدكتور أحمد السبكى، رئيس مجلس إدارة منظومة التأمين الصحى الشامل، خطوات التسجيل فى منظومة التأمين الصحى الشامل، مشيرًا إلى أن خطوات تسجيل المواطنين فى منظومة التأمين الصخى، بسيطة ومجانية، وهى التسجيل بالرقم القومى، فتح الملف العائلى، إجراء فحص طبى شامل، والمتابعة مع طبيب الأسرة للكشف والتشخيص، الحصول على الدواء وإجراء الفحوصات، الإحالة إلى مستوى رعاية أعلى أن لزم الامر، الرجوع لطبيب الأسرة للمتابعة.

وأضاف، الدكتور أحمد السبكى، رئيس مجلس إدارة هيئة الرعاية الصحية، خلال المؤتمر الصحفى الذى يعقده بديوان عام ديوان محافظة الإسماعيلية، بحضور الدكتور أحمد السبكى، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، والمشرف العام على مشروع التأمين الصحى الشامل، والدكتور أحمد زكى، رئيس جامعة قناة السويس، والدكتور محمد ضاحى، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى، والمهندس أحمد عصام، نائب محافظ الإسماعيلية، واللواء تامر سعيد، السكرتير العام لمحافظة الإسماعيلية، واللواء جمال مسعود، السكرتير العام المساعد للمحافظة، والجهاز التنفيذى للمحافظة، أطمئن مرضى الامراض المزمنة، بتوفير أدويتهم بالمجان من خلال منظومة التأمين الصحى الشامل، مطالبهم بسرعة التسجيل، للاستفادة من اكثر من 2300 خدمة طبية مجانية، مضيفًا: "بعد كده مفيش خوف من تكاليف الأمراض المزمنة، لأن التأمين الصحى الشامل بيتكفل بأدوية أى مرض مزمن مجانًا".

وأشار الدكتور أحمد السبكى، إلى أن منظومة التأمين الجديدة مميكنة، موضحا أنه فى حالة ذهاب المريض المسجل بالمنظومة لاى مستشفى أو مركز أو وحدة طبية تابعة للتأمين الصحى الشامل، سيجد كل بياناته مسجلة لديهم، وهذا سيساعده على توفير وقت طويل وإجراءات كثيرة.

وأضاف السبكى، ليس شرط تأمين مستقبل العيلة يكون تأمين مادى، فاشتراك المواطن فى التأمين الصحى الشامل هو تأمين لمستقبل عائلته الصحى للأبد، مشيرًا إلى أن هدف وزارة الصحة فى 2030 أن يكون الشعب المصرى كله مؤمن عليه بتأمين صحى شامل، بدون أى تمييز بين طبقات الشعب فى الخدمة العلاجية المقدمة، لافتا إلى توفير خدمات طبية منزلية للمرضى فى منظومة التأمين الجديدة.

وأضاف السبكي: "فى حالة أن المريض غير قادر على التوجه للمستشفى، التأمين الصحى الشامل بيوفرله خدمة طبية منزلية".

وأوضح رئيس مجلس إدارة هيئة الرعاية الصحية، سهولة تسجيل المواطنين بالوحدات الصحية للاستفادة من خدمات التأمين الصحى الشامل، قائلا: "مش هتحتاج أكتر من بطاقة الرقم القومى عشان تسجل فى منظومة التأمين الصحى الشامل، الشرط الوحيد انها تكون سارية".

وتابع السبكي: "سواء كنت موظف قطاع خاص أو قطاع عام، هتكون من المستفيدين بالتأمين الصحى الشامل الجديد، لأنه نظام تكافلى بيشمل كل فئات الشعب بدون تمييز".

وأعلن الدكتور أحمد السبكى، عن تقديم 2300 خدمة طبية فى المنظومة الجديدة بالمحافظات، ومن أهمهم التدخل الجراحى وعلاج الأورام، موضحا أنه يوفر خدمات علاجية شاملة مثل الإقامة بالمستشفى وإجراء عمليات جراحية، لافتًا إلى أنه ومن خلال المنظومة الجديدة، تم توفير الراحة والعناية لكبار السن من خلال تخصيص شبابيك وعيادات خاصة بهم، وفى إطار حرص الهيئة على راحتهم وتقليل الزحام، مشددًا أن التأمين الصحى الشامل هو ضمان للشعب المصرى كله فى حياه صحية سليمة وآمنة.

وردا على سؤال هل تسمح المنظومة الجديدة فى نقل الملف الصحى للمواطن من محافظة لمحافظة، اجاب السبكي: " لو اضطر المواطن ينقل محل إقامته لمحافظة جديدة، فى إجراءات بسيطة لازم يقوم بيها عشان يفضل يستمتع بخدمات التأمين الصحى الشامل، وهى تقديم ما يثبت نقل الإقامة وصل النور أو عقد حيازة المنزل الجديد".