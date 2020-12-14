شعراوي: "الناس بتتكلم على فساد المحليات ونسعى لرفع كفاءة العاملين لمواجهة ذلك"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

قال اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، إن الوزارة تولي اهتماما كبيرا بعملية تدريب وتطوير العاملين بالمحليات.

وأضاف شعراوي، خلال مؤتمر صحفي اليوم، إن مركز تدريب التنمية المحلية بسقارة انتهى من تدريب نحو ٥٠٠٠ من العاملين بالمحليات.

وتابع: ناس كتير بتتكلم على فساد المحليات وإحنا بنحاول نقضي على الموضوع ده من خلال الميكنة وتطوير كفاءة العاملين بالمحليات.

وأوضح الوزير أنه سيتم اختيار عناصر بمعايير محددة للتدريب بالتعاون مع الأكاديمية الوطنية للتدريب، لافتا إلى أنهم سيتم إعادة تأهيل مركز سقارة بشكل كامل.

وأشار إلى أنه سيتم تدريب نحو ٢٠٠ من قيادات المحليات داخل الأكاديمية فضلا عن الدورات التي سيعقدها مركز سقارة من خلال البروتوكول.

ووقعت وزارة التنمية المحلية بروتوكول تعاون مع الأكاديمية الوطنية للتدريب لتطوير مركز تدريب التنمية المحلية بسقارة.

شهد التوقيع كل من اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية والدكتورة رشا راغب المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية وذلك بمقر الأكاديمية.

يأتي ذلك في إطار التعاون بين الوزارة والأكاديمية في مجالات التدريب وتأهيل العاملين بالمحليات وفِي إطار حرص الوزارة على تحويل مركز سقارة إلى أكاديمية تدريب.​