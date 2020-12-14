محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طارق سمير: أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض، اليوم الإثنين، أسماء الفائزين بجولة الإعادة للمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب. وجاء أسماء الفائزين كالتالي:

كانت هذه تفاصيل خبر بالأسماء.. الوطنية للانتخابات تعلن الفائزين بجولة الإعادة لانتخابات النواب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.