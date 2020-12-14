13 يناير.. الحكم في إعادة إجراءات محاكمة متهم بقضية "أحداث عنف المرج"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

قررت الدائرة 5 إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الاثنين، حجز إعادة إجراءات محاكمة متهم من عناصر جماعة الإخوان في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث عنف المرج"، لجلسة 13 يناير للنطق بالحكم.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا، وغريب عزت وسعد الدين سرحان.

أسندت النيابة العامة للمتهم وآخرين سبق الحكم عليهم تهم الانضمام لجماعة إرهابية، والتظاهر والتحريض على العنف، والتجمهر وإثارة الشغب، ومحاولة تكدير الأمن والسلم العام وتعريض حياة المواطنين للخطر، والمشاركة في أحداث العنف التي وقعت بمنطقة عين شمس بالمرج.