شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ كفر الشيخ يتابع أعمال الحملات على المشروعات الخدمية التابعة للمحافظة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، أعمال الحملات المكثفة على المشروعات الخدمية التابعة للمحافظة والمرافق الحيوية، للارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين، والتواصل مع المواطنين ميدانيًا، بالإضافة إلى تشغيل المنشآت الخدمية الحيوية وتطوير مكاتب خدمة المواطنين.

حيث تفقد جمال فهمي عيد، رئيس مركز ومدينة مطوبس، اعمال الصرف الصحي بعزبة قابل التابعة لمدينة مطوبس، كما تابع البدء في أعمال إنشاء العداية المؤدية للمجمع السكني بقرية بنى بكار، بالإضافة إلى متابعة أعمال تكاسي وترميم طريق كحيلة بقرية برنبال، فضلاً عن متابعة أعمال تركيب الإنترلوك الخاص بالشوارع بقرية منية المرشد.

وتابع جمال يونس، رئيس مركز ومدينة الحامول، رفع درجة الاستعداد لمواجهة فترات سوء الأحوال الجوية، حيث تم متابعة أعمال تسليك وتطهير صفايات الأمطار وغرف الصرف الصحي وضخ المياه بها، وذلك استعداداً لمواجهة سقوط الأمطار المرتقبة خلال الأيام المقبلة.

وأشرَف على سلامة، رئيس مركز ومدينة قلين، على أعمال الرش والتطهير بمركز التطوير التكنولوجي، وكذا متابعة مدى تقديم الخدمات للمواطنين في ظل أعمال تقديم طلبات التصالح للمباني المخالفة، كما تم متابعة إدارة الإيرادات للوقوف على آخر المستجدات بها.

وتابع اللواء أحمد السنوسي، رئيس مركز ومدينة بلطيم، أعمال تطهير وتسليك بلاعات الصرف الصحي بقرية البنائين، وذلك قبل بدء التشغيل التجريبي لمحطة رافع الصرف الصحي، مشددًا على الالتزام بالجدول الزمني المحدد للانتهاء من المشروع، وسرعة الانتهاء من تركيب الوصلات المنزلية بالقرية والقرى المستهدفة، وكذا الالتزام بأعلى معايير الجودة والسلامة المهنية خلال التنفيذ.

وتابع أحمد إسماعيل، رئيس مركز ومدينة بيلا، أعمال تطوير واجهة ديوان عام الوحدة المحلية لمركز ومدينة بيلا، والذي يشمل أعمال الكهرباء، والمحارة وغيرها من أعمال التطوير، بالإضافة إلى متابعة أعمال تطوير مجزر بيلا ليكون ضمن 3 مجازر تم اختيارها على مستوى محافظة كفر الشيخ بالمرحلة الأولى لتطوير المجازر.

وأشرَف وائل فرج، رئيس مركز ومدينة فوه، على أعمال محطة الصرف الصحي، وكذا تطهير ترعة القضابة بقرية سنديون، بالإضافة إلى أعمال تكاسي طريق قبريط- منشية قبريط، فضلاً عن متابعة أعمال تكسير الطبقة الأسفلتية المتهالكة وتمهيد طريق فوه- عربان استعدادًا لأعمال الرصف.

وأشرَف شريف هيكل، رئيس مركز ومدينة سيدى سالم، على المرور على محطة مياه كحيلو، وروافع الصرف الصحي، والمستشفى المركزي بسيدي سالم، وذلك للاطمئنان على سير العمل بهم، والتأكد من القيام بالعمل على أكمل وجه.

وأكد محافظ كفر الشيخ، أن خطة التنمية الشاملة التي تشهدها الدولة المصرية منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي، وحتى وقتنا الحالي تولي اهتمامًا كبيرًا بقطاعات المرافق الحيوية، موضحًا أن الركيزة الأساسية في التنمية هو الاهتمام بتحقيق جودة الحياة للمواطن.