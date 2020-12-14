شكرا لقرائتكم خبر عن هل تنتهى حاجة الحاصلين على لقاح كورونا إلى ارتداء الكمامة؟ خبراء يجيبون والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

هل للكمامة فائدة بعد تلقي اللقاح المضاد لكوفيد-19؟ هل يجب الحرص على ارتدائها، أم إنها استنفذت الغرض منها بعد حقنة اللقاح؟ وإلى متى يتم الالتزام بقواعد التباعد الاجتماعي؟

أصبحت هذه الأسئلة والتي تربط بين الكمامة، كأحد أقوى الإجراءات الوقائية، والتطعيم ضد الوباء أصبحت مثارة بقوة هذه الأيام منذ أن بدأت عدة شركات في طرح لقاحاتها، وبدأت دول في توزيعها على مواطنيها .

ويتوقع كثيرون جدا وبشغف تلقي التطعيمات الفعالة، ولكن ما التغيرات التي سوف تطرأ في مرحلة التطعيم وما بعدها ؟

أجاب عدد من الأطباء عن هذه الاستفسارات التي تشغل المرضى والأصحاء على حد السواء .

وقالت طبيب الأسرة بجامعة جورج واشنطن الأمريكية لا تاشا سيلبي بيركنز، والأستاذ المساعد بقسم طب الأسرة:«للأسف، الأرجح أن الحقن باللقاح لا يعني الاستغناء عن ارتداء الكمامة في المستقبل المنظور»، وذلك في ردها على السؤال :«هل يتحتم علينا أن نرتدي الكمامات، بمجرد أن يبدأ الناس في تلقي اللقاحات ؟

وأضافت بيركنز، حسب موقع «دابليو يو إس إيه 9» الأمريكي في تقريره اليوم الاثنين، أن هناك الكثير الذي نتعلمه بشأن اللقاح، والخبراء ليسوا متأكدين من نسبة السكان التي يجب أن تتلقى اللقاح قبل ترسيخ مناعة القطيع، ولهذا السبب، نريد الاستمرار في ارتداء الكمامات .

وعن المدة التي ينبغى الالتزام فيها بالتباعد الاجتماعي، قالت يجب التقيد بها لأننا مازلنا في موسم الإنفلونزا، والذي يجب أن نضعه في الاعتبار بالإضافة إلى كوفيد-19 .

وتأمل الدكتور بيركنز في ارتداء الكمامات لفترة أقل، لكن بعد تطعيم الغالبية العظمى من الناس، مرجحة في هذه الحالة أننا قد نتمكن من التمتع بالإجازات خارج المنزل أو مع الأسرة مع حلول نهاية الصيف المقبل .

أما موقع «سي بي سي» الكندي فنشرتقريرا طرح فيه السؤال :«هل يجب ارتداء الكمامة والحفاظ على التباعد»البدني «بمجرد تلقي اللقاح المضاد لكورونا ؟

وهو ما رد عليه الأستاذ المساعد بكلية طلب جامعة مكماستر بهاملتون الدكتور زاين تشاجلا بالإيجاب، قائلا :«نعم، وعلى المدى القصير، وذلك لسببين، الأول هو أنه أثناء التطعيم بأعداد كبيرة، لن يتلقى الجميع اللقاحات في نفس الوقت، فسوف يتم تطعيم البعض، بينما لا يزال آخرون ينتظرون، ومن ثم يحتاجون للحماية من خلال ارتداء الكمامات، والتباعد البدني، وغسل اليدين باستمرار وغيرها من إجراءت الأمان الاحترازية .

وأكد تشاجلا، وهو طبيب متخصص في الأمراض المعدية، أن الاستجابة المناعية تستغرق وقتا كي تنمو وتتفاعل .