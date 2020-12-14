شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد»: أمطار متفاوتة الشدة ورياح نشطة الثلاثاء.. والقاهرة 20 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يتوقع خبراء الأرصاد الجوية غداً الثلاثاء طقسا معتدلا على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية مائلا للدفء على السواحل الشرقية وشمال الصعيد دافئا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد نهاراً، والطقس ليلاً بارد على معظم الأنحاء شديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد.

كما يتوقع الخبراء أمطارا خفيفة بنسبة ٢٠ ٪ تقريبا مساء على مناطق من القاهرة الكبرى، وأمطارا متوسطة إلى غزيرة على مناطق (مطروح - السلوم- الإسكندرية - رشيد - بلطيم)، وأمطارا متوسطة على بعض المناطق (دمياط - بورسعيد )، وخفيفة إلى متوسطة على مناطق (كفر الشيخ - البحيرة - الدقهلية - الغربية - الشرقية - المنوفية - إسماعيلية- السويس). والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق من القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة وجنوب البلاد، وتؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية واضطراب الملاحة على البحر المتوسط وخليج السويس.

ويشير الخبراء إلى أن البلاد تتأثر بامتداد منخفض جوي متمركز على البحر المتوسط يصاحبه منخفض جوي في طبقات الجو العليا.

وتكون حالة البحر المتوسط مضطربة جداً، وارتفاع الموج من 3 أمتار إلى أربعة ونصف متر، والبحر الأحمر معتدلة، وارتفاع الموج من مترين إلى مترين ونصف متر والرياح السطحية على كل منهما شمالية غربية .

وعن درجات الحرارة العظمى والصغرى فتكون القاهرة «20- 15»، الإسكندرية «19- 14»، قنا «22- 12»، الأقصر «23- 12»، أسوان «25 - 13» .