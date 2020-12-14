شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة: تشميع وغلق 30 منشأة تجارية ومقهى لعدم الالتزام بمواعيد الغلق وتقديم الشيشة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شنت محافظة الجيزة بالتعاون مع مديرية أمن الجيزة حملة لتطهير شوارع ناهيا وترعة الزمر ومتفرعاتهم بحى بولاق الدكرور من الباعة الجائلين وكافة أشكال التعديات والإشغالات للمحال والمنشأت التجارية والاكشاك التي كانت تتعدى على حرم الطريق العام وتتسبب في شكاوى يوميه من المواطنين لما تسببه من الإزعاج وعرقلة سير المارة والسيارات .

ومن جانبه اكد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة إن الحملات استهدفت تحقيق الانضباط ولإحداث سيولة مرورية ولرفع الإشغالات ومتابعة مدى التزام المحال والمقاهي والمطاعم بالإجراءات الاحترازية ومواعيد الغلق وعدم التعدي على حرم الطريق العام مشيراً انه تم غلق وتشميع 13 محل ومنشأة مخالفة وازاله الاكشاك المخالفة والتندات وكافة اوجه التعدى على حرم الطريق العام .

لافتا ان الشوارع كانت تعانى من تواجد الباعة الجائلين والتعدى على الأرصفة مما سبب الكثير من الإزعاج للسكان وصعوبة للمارة خاصة مع أهمية تلك الشوارع كمحاور مرورىة هامة مؤكدا إنه لن يسمح بأى مظهر من مظاهر التعدى على الشارع .

و شارك حوالي 16 معده متنوعه الحجم لرفع الاشغالات والمخلفات الناتجه عن اعمال الإزالة .

وقد أكد راشد على رؤساء الأحياء والمراكز بضرورة الاستمرار في المتابعة الدقيقة على مدار اليوم لتطبيق الضوابط والاشتراطات الصادرة فضلاً عن مواعيد غلق المحال التجارية والمطاعم والمقاهي.

ووجه بضرورة التصدي بكل حسم مع أي مخالفة، مشددًا على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين لتلك القرارات وعدم التهاون في الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين مع الغلق الإدارى للمحال والمنشآت التي تخالف الاشتراطات والضوابط الموضوعة مشيراً أنه تم تشميع وغلق عدد 17 منشأة متنوعة بأحياء جنوب الجيزة والوراق والعمرانية وبمراكز ومدن اوسيم والحوامدية شملت سايبرنت وصالات جيم ومقاهى لعدم الالتزام بمواعيد الغلق وتقديم الشيشة للمواطنين.