شكرا لقرائتكم خبر عن جمع 600 كيلو من النفايات.. حصيلة حملة تطوعية لتنظيف مياه النيل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شاركت موانئ دبي العالمية السخنة، مع حملة «فيري نايل» خلال فعالية أسبوع التطوع العالمي، حيث قام 30 موظفًا من الشركة بالمشاركة في الفعالية التي نظمتها الحملة لتنظيف مياه النيل، وقد استطاعوا جمع 600 كيلو من البلاستيك والنفايات.

وتأتي مساهمة موانئ دبي العالمية السخنة في مثل تلك الفعاليات انطلاقًا من التزامها بخلق بيئة أكثر استدامة في المجتمع، وهو الالتزام الذي يأتي من ركن رئيسي في استراتيجية الشركة للاستدامة «عالمنا مستقبلنا»، فعمل الشركة يعتمد على المحيط مما يخلق لدينا قناعة أنه من خلال خبرتنا في البيئات البحرية يمكننا تقديم مساهمة إيجابية في ترميمها.

من جانبه، قال أجاي سينج، المدير التنفيذي لموانئ دبي العالمية-السخنة: «نهر النيل هو شريان الحياة في مصر، وهو في أزمة حاليًا نتيجة العديد من الأنشطة البشرية الملوثة التي تهدد مستقبله، والموقف السلبي من الناس تجاه شريان الحياة سينتقل بالمجتمع إلى حالة أسوأ من التلوث والمؤشرات السيئة والتي تأثر بالطبع على صحة الإنسان، لذا شاركنا في نشاط تنظيف جزء من نهر النيل باعتباره نطاقنا لحماية المحيطات والبيئة، وتوفر عمليات التنظيف فرصة لإشراك الموظفين في الأنشطة التطوعية ودعم المجتمع ومعرفة المزيد عن حماية محيطاتنا والحفاظ عليها، وقد تم اتخاذ وتنفيذ كل الإجراءات الوقائية للصحة والسلامة وفق أعلى المعايير العالمية من جانب متطوعينا».

جدير بالذكر أن موانئ دبي العالمية السخنة قد تعاونت في هذا الحدث مع حملة «فيري نايل» وهي المبادرة الأولى لتطوير وسائل مستدامة لتنظيف النيل مع زيادة الوعي بأهمية حماية بيئتنا، وهي تعمل على دمج التأثير الاجتماعي والبيئي، وتطور حلولًا صديقة للبيئة لإزالة النفايات غير العضوية من النهر، وجمع وإعادة تدوير النفايات الصلبة من خلال الشراكات مع الشركاء المحليين، كما تعمل على المستوى الوقائي لتقليل استخدام البلاستيك الذي يستخدم لمرة واحدة وتقليل تلوث المياه.