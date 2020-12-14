شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الشرقية يتابع أعمال تأهيل وتبطين ترعة السرو في أبو كبير (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، مع المحاسب محمد الأباصيري، رئيس مركز ومدينة أبوكبير، أعمال تأهيل وتبطين ترعة السرو بطول ١٢٧٠ كيلو متر طولي، وبتكلفة ٣ مليون و٩٤ ألف جنيهاً، بنطاق المركز .

وأشار المحافظ إلى أن الدولة وضعت خطة لتأهيل وتدبيش وتبطين وتغطية الترع والمصارف بجميع محافظات الجمهورية، وذلك لترشيد الفاقد من المياه وضمان وصول المياه إلى الأراضي الزراعية في التوقيت المحدد وبالكميات الكافية.

ومن جانبه قام المحاسب محمد الاباصيرى، رئيس مركز ومدينة ابو كبير، يرافقه المهندس محمد سليمان، مدير هندسة ري أبوكبير، بالمرور الميداني لمتابعة نسب تنفيذ أعمال إعادة تأهيل وتبطين الترعة، موضحاً أنه تم بدء تنفيذ الأعمال بالمشروع في 20/8/2020 وتم الإنتهاء من تدبيش الترعة بطول 410 م بتكلفة مليون و٤٦ ألف جنيهاً وبنسبة تنفيذ 33%، ومن المتوقع الإنتهاء من المشروع في 15/8/2021، مؤكداً التنسيق الدائم مع كافة الجهات المعنية لتذليل كافة العقبات التي تقف حائلاً امام إستكمال الأعمال بالمشروع، حتى يتم الإنتهاء منه ودخوله الخدمه طبقا للجدول الزمني المحدد.