شكرا لقرائتكم خبر عن «الأوقاف» و«الأعلى للإعلام» يطلقان استراتيجية بناء الوعي 2021 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يطلق الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، والكاتب كرم جبر رئيس المجلس الأعلى للإعلام، استراتيجية بناء الوعي 2021، وتتناول أهم القضايا الملحة على الساحة الفكرية، وستكون مقترحة أمام الجهات المعنية للمشاركة فيها.

‏ومن الموضوعات المقترحة التي سيتم العمل عليها،‏ الشائعات وحروب الجيل الرابع، وبناء شخصية الأوطان والأديان، والمكون الثقافي في المناهج التعليمية، وشهيد الحق وقتيل الباطن، والتعليم، وتشكيل الهوية الوطنية والوطنيون والإجراء والمتجرأون على الفتوى والقيم الدينية والقيم الإنسانية والاجتهاد الجماعي في القضايا الكبري والجمعيات الدينية ودور الحضانات المرخصة والتطرف الالكتروني والجمعيات الدينية واختراق دور النشر والمرأة في الحضارة الإنسانية.

اللغة العربية «المأمول والتحديات» وأثر التحولات الاقتصادية على منظومة القيم ودعم النتج الوطني، مطلب شرعي وحق العامل وحق العمل، «العلاقة بين الأجر والعمل» والكفاءة والولاء، ومفهوم احترام الكبير، وقيادة الدول بين الهواية والخبرة.

‏ وسيتم طرح الاستراتيجية من خلال صالونات وزارة الأوقاف، والمجلس الأعلى، الندوات، المحاضرات، الدورات التدريبية، الإصدارات، مركز التدريب والتثقيف.

‏ ويقترح توقيع بروتوكول مع وزارة الشباب والأوقاف والتعليم والتعليم العالي وعمل مطويات ثقافية وإصدارات خاصة.